In den letzten Tagen widmete sich die Schule intensiv dem Thema Kunst. Viele kleine und grosse Werke sind in der Projektwoche entstanden, die nun das Schulgebäude schmücken.

Die Projektwoche zum Thema «Kunst» war bereits fast vollständig geplant, als das Coronavirus im vergangenen Jahr zuschlug. Nach dem Fernunterricht war an eine solch spezielle Woche mit einigen externen AnbieterInnen der unterschiedlichen Kunstworkshops nicht mehr zu denken. Das Kollegium der Schule Kandergrund verschob die Veranstaltung daher auf den Frühling 2021. Um die Schülerinnen und Schüler unterdessen kunstaffin zu machen und den «Gwunder» zu fördern, organisierte die Schule in jedem Quartal einen Gotte-/ Götti-Anlass zum Thema. Jedes Mal wurde ein Künstler vorgestellt, ausserdem wurden in altersdurchmischten…