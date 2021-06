Wie lebte es sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – zu einer Zeit, als noch kein Tourismus das Geschehen im Bergbauerndorf prägte? Eine wohldokumentierte Schrift über den damaligen Adelbodner Schulmeister Peter Hari gibt Aufschluss.

TONI KOLLER

Der besagte Peter Hari – er lebte von 1792 bis 1866 – ist nicht nur Lehrer. Wie fast alle Adelbodner damals ist er zeitlebens auch Landwirt, denn das Schulmeistern ist in dieser Epoche noch kein ordentlich bezahlter Beruf. Dies ist nur eine von vielen heute kaum nachvollziehbaren Eigenheiten des Dorflebens im vorletzten Jahrhundert, die Peter Schranz in seiner Broschüre wiedergibt. Der Vinelzer mit Wurzeln in Adelboden, wo er auch Mitarbeiter des Dorfarchivs ist, hat die schriftliche Hinterlassenschaft des Lehrers Hari, dessen erhaltene…