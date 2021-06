FUSSBALL Der 19-jährige Kandergrunder Erik Wyssen (Innenverteidiger) kam am 27. Mai beim Heimspiel des FC Thun gegen den FC Sion um den Einzug in die Super League zu seinem ersten Einsatz. Schon die ganze Woche über hatte er mit der ersten Mannschaft trainiert. Am letzten Mittwoch erfuhr er dann, dass er im Aufgebot sein würde. An seiner Haltung änderte dies jedoch nicht viel: «Beim Einlaufen und als ich aufs Feld kam, war es für mich wie immer: Ich wollte mein Bestes geben», so der Kandergrunder. «Gut, ich war etwas nervöser. Aber sonst war alles gleich.»

In der 72. Minute wurde Wyssen dann für Miguel Rodrigues eingewechselt. Auf dem Platz zeigte er zwar grossen Einsatz, konnte aber als Verteidiger nicht mehr viel an der Niederlage ändern. Schon nach 15 Minuten hatten die Sittener zwei…