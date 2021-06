GLEITSCHIRM Mittlerweile befinden sich die X-Alps-Piloten über den Schweizer Alpen. Am Donnerstag ging es am Berner Oberland vorbei ins Wallis. Patrick von Känel und Chrigel Maurer liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wir wollen Chrigel so nah wie möglich sein und ihm auf die Pelle rücken», war von Sandro Hostettler, Supporter des Teams von Patrick von Känel, vor dem Rennen zu hören. Und tatsächlich hat von Känel in den letzten Jahren viel gelernt. Seine taktischen Entscheidungen gehen auf. Die beiden Frutigländer Flieger konnten sich am Dienstag ab Tirol via Zugspitze zum Arlberg vom Verfolgerfeld absetzen. Als wären es Trainingseinheiten, flogen die beiden teilweise Seite an Seite. So dürfte es kaum verwunderlich gewesen sein, dass beide gleichzeitig am Mittwoch…