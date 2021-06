LAUFSPORT Jetzt können die Sportschuhe geschnürt werden: Der Vogellisi-Berglauf findet am 18. Juli in Adelboden statt. Gestartet wird in allen vier Kategorien, gestaffelt in Blöcken.

Die Freude beim OK des Vogellisi-Berglaufs ist riesig. An der Medienkonferenz vom Mittwoch gab der Bundesrat grünes Licht für die Durchführung von Veranstaltungen und damit auch für den 18. Berglauf in Adelboden. Gestartet wird in den Kategorien Berglauf, Staffel, Nordic Walking sowie Kinderrennen. «Wir haben in den letzten Wochen viele Varianten diskutiert und wieder verworfen», so OK-Präsident Jonathan Schmid. Er sei stolz auf sein Team, das immer an die Veranstaltung geglaubt und Wege gesucht habe, diese trotz strenger Auflagen durchführen zu können. «Wir wollen den LäuferInnen hier in Adelboden ein…