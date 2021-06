Glottisschlag

Wissen Sie, was der Glottisschlag ist? Man nennt ihn auch Knacklaut. Wir benutzen diesen Laut in der deutschen Sprache schon seit jeher. «Otto» beginnt zum Beispiel mit einem Glottisschlag, unsere Stimmritzen verschliessen sich für einen kurzen Moment, als würde man den Atem anhalten. Den Glottisschlag müssen wir aber auch bei einigen zusammengesetzten Wörtern einsetzen, um deren Bedeutung klarzumachen. Zum Beispiel so beim «Spiegel ei» oder «ver eisen». Würden wir diese Wörter ohne Knacklaut aussprechen, wäre die Bedeutung eine andere.

Bis jetzt habe ich diesen Knacklaut eingesetzt ohne zu wissen, dass dieser Laut, den man gar nicht hört, sogar einen Namen trägt.

Nun erlebt der Glottisschlag einen regelrechten Boom. Nachdem man sich in den letzten Jahren angewöhnt hat, in…