TENNIS Am vergangenen Wochenende wurde die zweite Interclub-Runde ausgetragen. Für die höher klassierten Mannschaften ab der zweiten Liga fand damit bereits die wegweisende Partie statt, für die anderen die zweite von fünf. Nur ein Team des TC Frutigen war erfolgreich.

BARBARA WILLEN

Nach dem hohen Startsieg waren die Erstliga-Herren Aktive um Captain Noel Nussbaum motiviert für ihre zweite Aufgabe. Doch leider spielte am Samstag das Wetter in Frutigen nicht mit, und die Partie musste verschoben werden. Ebenfalls nicht antreten konnten die ältesten Herren 45+. Auch ihre Partie fiel ins Wasser. Die Damen 2. Liga 1 hatten etwas mehr Wetterglück und traten gegen starke Steffisburgerinnen an. Obwohl die Frutigerinnen tapfer mitspielten, war das Ergebnis mit 0:6 eindeutig. «Ein paar Punkte…