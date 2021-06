Letzten Samstag zügelte Rolf Thierstein aus Faltschen mit Familie und Helfern zur Alp Bärenmatti auf 1300 Metern. Nach fünf Kilometern und 90 Minuten Fussweg kam das Team oben an.

MICHAEL SCHINNERLING

Am Samstagmorgen um 5.30 Uhr schaute Rolf Thierstein aus Faltschen nach seinen Kühen. Noch einmal molk er sie und prüfte, ob alle schön sauber sind. Bereits am Freitagabend waren die Tiere geputzt worden, nun folgte quasi noch die Politur. Die Treicheln und Glocken wurden umgehängt, und damit waren die Damen im Stall bereit für den Alpaufzug. Nun warfen sich die jüngsten Helfer Björn, Jan, Marc und auch Vater Thierstein in den «Chüjermutz».

Traditionell ging es nun Richtung Alp Bärenmatti, gemütlich zogen die 15 Kühe los. «Wir haben schon 16 Rinder und 8 Kälber mit einem Alpaufzug nach…