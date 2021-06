Das traditionsreiche Restaurant Rössli bleibt geschlossen. Martha Ammeter, die letzte Wirtin, verzichtete wegen Corona schweren Herzens auf einen Austrinket. Es entpuppt sich als Knacknuss, die Geschichte des 210-jährigen Gebäudes an der einst wichtigen Durchgangsstrasse vom Kanton Bern ins Wallis auszuleuchten.

KATHARINA WITTWER

Die Zurbrügg-Dynastie im Emdthal muss wohlhabend gewesen sein. Landwirtschaftsland, Gebäude, Weide und Wald in den Gemeinden Aeschi und Reichenbach waren in ihrem Besitz. In einem Text über eine «Theilung» baute 1811 ein Hans (Johannes) Zurbrügg «… ein um etwas in Mauer, grösstenteils aber aus Holz gebautes und mit Schipfen gedecktes in drei Etagen enthaltendes geräumiges Wohnhaus mit Bescheuerung (= Scheune) und hatte in Scharnachthal 22 Liegenschaften». Dabei…