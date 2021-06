Endlich wieder etwas gemeinsam machen

«Sind die Schützen bereit? Legt an und Feuer», riefen die Schützenmeister beim Eidgenössischen Feldschiessen über 300m (Sturmgewehre, Karabiner oder Langgewehr) und 25 / 50m (Pistole). Am Wochenende fand nämlich in der ganzen Schweiz das Feldschiessen statt. Das Programm bestand z.B. beim Gewehr aus 18 Schüssen. Einzelfeuer je eine Minute pro Schuss oder sechs Schüsse in sechs Minuten, Kurzfeuer 2-mal 3 Schüsse in je 60 Sekunden und Schnellfeuer 6 Schüsse in 60 Sekunden. Da braucht es viel Konzentration und grosse Aufmerksamkeit. Danach wurden die Waffen abgelegt und kontrolliert. «Wir sind froh, können wir den Anlass durchführen. Alle Schützen haben sich perfekt an die Regeln gehalten», erklärte Johann Hänni vom Schützenverein Frutigen. Viele…