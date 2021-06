GLEITSCHIRM Patrick von Känel nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal am X-Alps teil. Mit einer neuen Crew geht der Frutiger in den Wettkampf, der am 20. Juni beginnt. Momentan steht die mentale und psychische Vorbereitung im Fokus.

MICHAEL SCHINNERLING

«Die Faszination des Fliegens liegt unter anderem in der Einfachheit, irgendwo hochzulaufen und zu starten. Du kannst fliegen, wohin du willst, es ist der komplette ‹Free-Spirit›», beginnt Patrick von Känel seine Begeisterung für den Gleitschirmsport zu erklären. Man müsse eben aufpassen, nicht in irgendwelche Flugverbotszonen zu gelangen.

Beim Hike-and-Fly-Rennen X-Alps komme noch das Laufen und Frühaufstehen hinzu. Für von Känel ist es spannend, auf so etwas Grosses hinzuarbeiten. «Vorbereitungen wie Kleider beschriften oder Bus einrichten…