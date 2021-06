Bergahorne prägen seit Jahrhunderten die Kulturlandschaft im Berner Oberland. Im Rahmen der Aktion «Freistehende Bergahorne» fand am letzten Freitag die diesjährige Pflanzaktion statt, initiiert und finanziert durch die Stiftung UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch.

Am Freitag waren Biologin Alessandra Lochmatter und Geografin Jessica Oehler im Berner Oberland unterwegs, um den Aktionstag zu begleiten. Bereits vorgängig hatten die beiden Welterbe-Mitarbeiterinnen organisiert, dass alle engagierten Landbesitzer die bestellte Anzahl Bäume am Ausgabeort in Empfang nehmen konnten: In Kandersteg wurden 18 Bäumchen bestellt, die meisten Anwesenden wollten auch gleich mehrere Jungbäume auf ihrem Land pflanzen. Nachdem die Privatpersonen ihre Bäumchen entgegengenommen hatten, blieben sechs…