Aufgrund der positiven Entwicklung der epidemiologischen Lage hat der Bundesrat die Corona-Massnahmen per Samstag, 26. Juni 2021, stark reduziert. So werden unter anderem die Homeoffice-Pflicht und die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Ausserdem können in Restaurants wieder beliebig viele Personen zusammensitzen und Grossveranstaltungen mit Zertifikat ohne Beschränkungen von Kapazität und Anzahl Personen stattfinden. Aufgrund der neuen Bundesvorgaben hat auch der Berner Regierungsrat die kantonale Verordnung zu den Corona-Massnahmen enstprechend angepasst.

Keine Masken, aber weiterhin Tests

Der Bund verzichtet nun auf die Maskentragpflicht in den Schulen bis und mit Sekundarstufe II. Parallel dazu laufen im Kanton Bern die breiten Tests an den Schulen bis drei Wochen nach den…