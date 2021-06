Endlich auf die Weide

Auch (v.l. ) Marvin, Silvan und Ramon von Känel freuen sich, dass der Alpsommer nun beginnt. Am Wochenende zügelte die Familie in die Landgerichtsweide in Adelboden. «Sie sind Kleinbauern, aber mit Leib und Seele», schreibt uns Elsbeth Sarbach, die uns diese Bilder zukommen liess.

