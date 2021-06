Die Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) lanciert diesen Sommer ein neues Angebot für Kinder: das neue Vogellisi-Wanderbündel am Stock, gemeinsam hergestellt mit den Bewohner-Innen der ArWo Frutigland.

Es ist ein schwülwarmer Juninachmittag in Aeschi. Entlang einer kleinen Nebenstrasse oberhalb des Thunersees säumen Haselsträucher den Weg. Dazwischen herrscht reges Treiben: Die BewohnerInnen sowie einige BetreuerInnen der ArWo Frutigland sind dabei, Haseläste zu sammeln. Fleissige Hände befreien sie von Gestrüpp, ehe sie in einen grossen Transporter geladen werden. Alle packen mit an, denn die Äste sollen später ein neues Angebot der Bergbahnen Adelboden AG komplettieren: das Vogellisi-Wanderbündel am Stock. «Für das Herstellen der Stecken haben wir die ArWo Frutigland angefragt, die sogleich…