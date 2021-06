FUSSBALL Die jüngsten Spielerinnen und Spieler sollen stärker gefördert werden. Der FC Frutigen nahm am vergangenen Samstag an einem entsprechenden Pilotprojekt teil.

TONI STOLLER

Kinder wollen spielen. Auf der Ersatzbank können sie dies jedoch nicht. Dank eines neuen Wettspielformats im Rahmen des Projekts «BRACK.CH play more football» sollen die jüngsten Spielerinnen und Spieler der Vereine mehr üben können. Auf Klein- und Grossfeldern erhalten alle mehr Einsatzzeit – nicht nur die am weitesten entwickelten SpielerInnen. «Im Kinderfussball soll nicht nur das Siegen im Vordergrund stehen, sondern auch die Entwicklung aller Kinder und die Freude am Sport», hält Raphael Kern, Ressortleiter Breitensport im Schweizerischen Fussballverband, fest.

In diesem Sommer wurde das Projekt der…