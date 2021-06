Der gekochte Frosch

Ich mistete wieder mal unser altes Auto aus. Was fand ich da, verdeckt von vergammelten Putztüchern, Corona-Masken und Bussenzetteln? Einen Küchenputzschwamm! Einen blauen, also einen von denen, die kratzen, ohne zu kratzen. Wie kommt der in die Lenkwaffe? Ah klar! Als wir vor Jahrzehnten jeweils im Herbst mit den Kindern auf die Elba fuhren, war der nichtkratzende Kratzschwamm unverzichtbar. Alle hundert Kilometer hielten wir bei einem Brunnen und schabten mit viel Wasser den Insektenfriedhof von der Windschutzscheibe. Wer erinnert sich? So lange her ist das nicht.

Aber das ist auch nicht mehr wie «albe». Erstens sind die Kinder ausgeflogen, zweitens fahren wir kaum mehr mit dem Auto in den Süden, und drittens? Es hat vor allem keine Insekten mehr! Jedenfalls…