TURNEN Erstmals nach 20 Monaten fand am Samstag in Schwarzenberg (LU) ein Jugendnationalturntag statt. Es war sicher für alle Beteiligten speziell und schön, dass dieser traditionelle Mehrkampf nach solch einem langen Unterbruch wieder durchgeführt werden konnte. Der Reichenbacher Damian Dubach nutzte diese Gelegenheit und startete zum ersten Mal in der Kategorie L2 (16bis 18-Jährige). Für den Kategorienjüngsten war es vorab schwierig einzuschätzen, ob er mithalten kann. Doch offensichtlich konnte er: Mit drei Maximalnoten im Steinstossen, Steinheben und Hochweitsprung startete der Schüler brillant in den Wettkampf. Der Weitsprung gelang gut, und es schauten 9.0 Punkte dabei heraus. Nach den Vornoten resultierte somit der vierte Rang. Im Schwingen und Ringen hatte der polysportive…