Eisenbahnträume

Als Besitzer eines Generalabonnements fahre ich immer wieder neugierig im Land herum. Und als Adelbodner nehme ich mir dabei gerne auch mal andere Ferienorte vor. Dabei ist es oftmals ernüchternd festzustellen, wie gut diese – verglichen mit Adelboden – an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Nach Grindelwald oder Wengen fährt jede halbe Stunde ein Zug, ob Saison oder nicht. Nach Gstaad und Zermatt sowieso, auch nach Fiesch fährt halbstündlich die Bahn. An die Lenk gelangt man (mit etlichen Anschlüssen zur halben Stunde) zwar meist «nur» im Stundentakt. Aber das Entscheidende ist: Auch an die Lenk führt eine attraktive Eisenbahn. Darin hat es immer genügend Platz, und zeitgemässes Rollmaterial bietet hohen Fahrkomfort.

Wie dürftig nimmt sich dagegen der öffentliche…