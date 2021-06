Wenn Kinder «on air» sind, geht es oft lustig und ungezwungen zu. Davon konnten sich die Adelbodner eine ganze Woche lang selbst überzeugen – auf der Frequenz 87,7 MHz.

MONYA SCHNEIDER

Bereits vor sieben Jahren machte der Adelbodner Lehrer Alexander Zumbrunn Erfahrungen mit dem «powerup_ radio», einem Projekt der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (siehe Kasten). Damals unterrichtete er im Hirzboden. Sein Frutiger Kollege Valentin Leibundgut hatte dieses Projekt ein Jahr zuvor in der Schule Winklen durchgeführt, und Zumbrunn hielt dies für «eine coole Sache». Es umzusetzen war aber gar nicht so einfach, es gab ein paar Startschwierigkeiten. Doch von den Erfahrungen von damals konnte Alexander Zumbrunn nun profitieren. Vor seiner Pensionierung in zwei Jahren wollte er noch einmal ein…