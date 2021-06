KLEINE GRÜNE MÄNNCHEN

Für Astronauten im All muss es eine Horrorvorstellung sein, gemütlich beim Feierabendbier die Erdkugel zu betrachten – und plötzlich flitzt etwas Leuchtendes oder schwebt winkend ein kleines grünes Männchen am Fenster vorbei. Oder sind sie schon auf der Erde, die Ausserirdischen? Ich liebe ja die Szene im Film «Men in Black II», als sich die ultraschnelle Briefsortiermaschine als mehrarmiger zigarettenrauchender Alien entpuppt. Es gibt tatsächlich Dinge, die wir nicht erklären können – zumindest nicht wissenschaftlich.

Die amerikanische Luftwaffe will in wenigen Tagen weitere Dokumente frei gegeben, die sich um unbekannte fliegende Objekte (UFO) drehen. Das ist zwar spannend, wird aber kaum etwas Erhellendes haben: Auch die hochgerüsteten Amis haben oftmals keine…