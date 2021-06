WAREN AUS DEM UNTERGRUND

Die Zukunft spielt sich in der Luft ab – jahrzehntelang schien das der Konsens zu sein. Kaum ein Sci-Fi-Film kam ohne fliegende Autos oder schwebende Skateboards aus. Doch mittlerweile ist der Himmel wieder out. Flugscham ist das Wort der Stunde.

Wer hat die Zeichen der Zeit mal wieder als Erste erkannt? Die Schweiz! Das Land sieht seine Zukunft unterirdisch. Mehrere namhafte Unternehmen wollen einen Tunnel zwischen dem Genfer- und dem Bodensee bauen. Auf einem Streckennetz von insgesamt 500 Kilometern und mit Zwischenstationen in wichtigen Logistikzentren sollen Waren künftig auch per U-Bahn transportiert werden – und zwar ohne Fahrer. Mittels vollautomatischer Aufzüge («Hubs») gelangen die Güter an die Oberfläche und werden von dort aus weiterverteilt.

Auch wenn…