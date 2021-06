SERVICE AUF RÄDERN

Die Situation ist paradox: Nach monatelanger Zwangspause können die Restaurants endlich wieder öffnen. Entsprechend ungeduldig dürfte das Personal sein, endlich wieder an die Arbeit zu gehen – könnte man meinen. Doch ist es gerade umgekehrt, landesweit herrscht teils massiver Fachkräftemangel. Offenbar haben viele Arbeitnehmer die Zeit genutzt, sich beruflich umzuorientieren. Manche ausländischen Arbeitskräfte sind zudem in ihre Heimat zurückgekehrt und dort geblieben.

Nun sei Kreativität gefragt, heisst es in der Branche. Am Angebot soll es nicht liegen. So machte ein findiges Unternehmen kürzlich Werbung für seinen Serviceroboter, der zuverlässig Geschirr abräume und dem Menschen somit jene Arbeit abnehmen soll, die ohnehin keinen Spass mache. «Wir wollen den Menschen…