DO-IT-YOURSELF-MARKETING

Vor gut einem Jahr wurde Urs Pfenninger von der «htr hotel revue» gefragt, was die Rolle eines Tourismusdirektors sei. Er müsse als Initiator und Integrator wirken, antwortete Pfenninger, und der Journalist nahm das gleich als Titel für das ganze Interview: «Mein Job? Initiator und Integrator».

Das mit dem Integrieren hat zuletzt nicht mehr so gut geklappt, wie man weiss. Tourismusvereine und Gemeinden waren schon länger unzufrieden mit dem Kurs des TALK-Direktors. Am Ende sägten sie so laut an seinem Stuhl, dass Pfenninger ihn von sich aus räumte – freilich nicht, ohne seinen Gegnern mit einer flotten Presseerklärung noch einen mitzugeben. Dass der TALK-Chef auch ein gewiefter Kommunikator ist, daran hatten die Kritiker nicht gedacht.

In den Medien war dann von…