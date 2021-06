Punkto Wettbewerbsfähigkeit ist die Schweiz (wieder) spitze.

In der Rangliste der renommierten Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne belegt das Land nach 2017 erneut den ersten Platz – vor Schweden und Dänemark. Die Corona-Massnahmen der Schweiz seien weniger restriktiv gewesen als die anderer Länder, so die Forscher. Daneben sei das Land ein wichtiger Forschungsstandort mit einer hervorragenden Infrastruktur.

