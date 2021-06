TENNIS Für die Teams des TC Frutigen verlief der Saisonbeginn unterschiedlich. Einen klaren Sieg fuhren die Erstliga-Herren ein, während viele andere Mannschaften verloren.

BARBARA WILLEN

In neun Alterskategorien nehmen rund 30 000 SportlerInnen schweizweit am «Rado-Interclub» teil, dem Teamwettkampf im Tennis. In Frutigen gehen elf Mannschaften an den Start. Während der nächsten vier Wochenenden werden auf der Tennisanlage Wisoey zahlreiche spannende Ballwechsel zu bestaunen sein. Beim Auftakt der Interclub-Saison am vergangenen Wochenende erzielten die Frutiger nur gerade drei Siege. Manche Teams mussten eine hohe Niederlage einstecken, und die beiden Drittliga-Herren-Teams scheiterten knapp mit 4:5.

Ein schwieriger Gegner

Eine zähe Startpartie stand den Herren «35+ NLC» bevor. Die…