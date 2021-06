GLEITSCHIRM Seit Sonntagvormittag läuft die 10. Ausgabe der X-Alps. Die beiden Piloten Chrigel Maurer und Patrick von Känel sind beide am Start – und gut im Rennen.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist 6 Uhr am Morgen, als Chrigel Maurer in Katzenbach bereits gefrühstückt hat. Die Routenplanung und die Vorbereitung des Tages stehen an. Maurer und Patrick von Känel sind aktuell im Wettkampf dicht beieinander. Von Känel hatte einen Auftakt nach Mass. Am Sonntag, nach einem schnellen Aufstieg von einer Stunde zum Turnpoint 1 (Gaisberg auf 1275 m ü. M.) war zuerst unsicher, ob die Piloten überhaupt starten können. «Es gab starken Wind, der dann allerdings abnahm. Patrick von Känel konnte ein paar Kilometer in der Luft zurücklegen. Alle anderen stiegen ab. Eine Föhnfront zwang von Känel jedoch zur…