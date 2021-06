An der Dorfstrasse 54 ist ein neues Geschäft eröffnet worden. Kunden finden dort Keramik, Kerzen, Hölziges und Spielzeug – aber auch eine Galerie und ein Malatelier.

MONIKA INGOLD

Initiantin und Inhaberin des neuen Geschäfts ist Jolanda Henzmann. Ihre Wurzeln liegen am Jurasüdfuss im Solothurnischen. Als Bewegungspädagogin arbeitete sie im Spital und als Elterncoach in der Schule. In Südfrankreich besuchte sie Kurse zum Malen und fand dort ihren eigenen Stil und ihre Technik. Die Liebe zu den Bergen führte sie nach Adelboden. Die Gemeinde ist ihr zweites Zuhause geworden. Auf Wanderungen und Bergtouren in der Umgebung ist sie Entdeckerin und Sammlerin, in der Natur findet sie das Material für ihre Bilder. Diese entstehen aus Sand, Kohle und Asche, ergänzt mit Farbe und Wasser. Auf der…