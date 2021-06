Beständig, mit Bodenhaftung und fest verwurzelt: Der Baum besitzt eine Reihe Eigenschaften, die sich auch auf manche Menschen übertragen lassen. Dazu gehört sicherlich seine Einzigartikeit: Selbst innerhalb einer Art gleicht kein Baum dem anderen. Ein besonders eigenwilliges Exemplar hat unsere Leserin Therese Zaugg in Aeschiried abgelichtet (Bild 1). Dem Wurzelwuchs nach zu urteilen hatte dieser knorrige Baum schon sehr viel Zeit, zu wachsen. Wie vergänglich sind dagegen Frühlingsblumen! Der von Martin Wenger aus Frutigen (Bild 2) Ende Mai fotografierte Huflattich blüht nur kurz, bevor er wie der Löwenzahn zur «Pusteblume» wird. In diesem Stadium verteilt er Hunderte Samen über den Luftweg – um seine Nachkommenschaft muss er sich also nicht sorgen. Auch der Händelwurz (Bild 3,…