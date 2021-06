Die eine wollte unbedingt nach Adelboden, die andere keinesfalls und die dritte suchte eine neue Herausforderung. Nun schauen drei Lehrerinnen dankbar auf je rund 40 Jahre in der Schulstube zurück.

KATHARINA WITTWER

Nach mehreren Stellvertretungen wollte Corina Schranz als Flight-Attendant zur damaligen Swissair. Freunde ermunterten die Thunerin jedoch, sich in Adelboden zu bewerben, was sie auch «halbherzig» tat, wie sie es ausdrückt. Statt einer einheimischen Mitbewerberin wurde sie 1980 gewählt. Das kam bei gewissen Leuten schlecht an und führte zu einem Aufstand, unter anderem mit Leserbriefen.

Am Montag vor Ostern trat sie ihre Stelle an und wollte über die Feiertage unbedingt nach Hause. «Die Strasse war gesperrt und mit meinem schwachen 2CV wäre ich auf der alten Strasse nicht weit…