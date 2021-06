Schöne Strecke für alle

Am Samstag, 12. Juni, findet in Kien der 35. Jugendlauf Kandertal statt. Das Wettkampfgelände mit Start und Ziel befindet sich direkt bei der Turnhalle. Die flachen Strecken sind so angelegt, dass auch weniger Trainierte problemlos mitlaufen können. Rund 120 Kinder und Jugendliche werden erwartet. Die Jüngsten laufen 750m, die Ältesten 2250m. Alle TeilnehmerInnen erhalten ein T-Shirt. Den drei Ersten jeder Kategorie winken Spezialpreise. Weitere Naturalpreise werden verlost, da es aus coronatechnischen Gründen keine Rangverkündigung mit allen Teilnehmern gibt. Startberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit den Jahrgängen 2002– 2016.

PRESSEDIENST LC SCHARNACHTAL

Weitere Infos unter: www.lcscharnachtal.ch/ jugendlauf/jugendlauf.html