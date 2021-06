Infoanlass für Tellenburg-SchauspielerInnen

Der Verein Freilichttheater Tellenburg bringt im Sommer 2022 sein erstes Stück auf die Burgbühne. Dazu sucht er mutige LaienschauspielerInnen jeden Alters, die sich auf eine spannende Geschichte aus mittelalterlicher Zeit einlassen. Das Stück «Agnes von der Tellenburg» unter der Regie von Nathalie Trachsel und Rolf Schoch liefert alles, was es zum Träumen, Staunen und Gruseln braucht. An einem Infonachmittag am Samstag, 12. Juni 2021, wird um 14 Uhr in der Frutiger Sporthalle Widi über das Stück und die Rollen informiert.

