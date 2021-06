Seilbahnen Schweiz geht davon aus, dass auch in diesem Sommer vor allem einheimische Gäste Ferien in den Bergen buchen werden. In Destinationen mit einem traditionell hohen Anteil an Schweizer Gästen fällt der Ausblick positiv aus.

Seilbahnen Schweiz zeigt sich verhalten optimistisch, was den Sommer angeht: Positiv gestimmt sind jene Ausflugsgebiete, die von einer guten Erreichbarkeit von Deutschland profitieren. An Wochenenden mit schönem Wetter wurden dort bereits im Frühsommer gute Frequenzen erreicht. Auf der anderen Seite zeichnet sich wie bereits während der Wintersaison für international ausgerichtete Destinationen aufgrund fehlender Gäste aus entfernten Märkten weiterhin ein düsteres Bild ab. Weil international orientierte Destinationen gleichzeitig auch die grössten Umsätze…