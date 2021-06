WELTERBE Die neueste Ausgabe der wissenschaftlichen Publikationsreihe «Einblicke – Ausblicke» beleuchtet die Entwicklungen rund um den Permafrost in den Hochalpen des Unesco-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch (SAJA). Dies ist ein brisantes Thema, denn derzeit werden Rekordtauwerte in den Alpen gemessen. Doch was passiert mit dem Berg, wenn er taut? Das Vorkommen und die Eigenschaften von Permafrost werden in erster Linie durch das Klima, die Topografie und die Eigenschaften des Untergrunds bestimmt. In der Schweiz findet man Permafrost typischerweise in kalten und hochgelegenen Schutthalden, Moränen und Felswänden oberhalb von etwa 2500 Metern über Meer. In den Welterbegemeinden beträgt der Anteil an Permafrost etwa 6 bis 10 Prozent der Fläche, dieser Anteil ist noch höher, wenn man…