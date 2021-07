WETTER Nach den ergiebigen Niederschlägen der letzten Tage ziehen schon wieder neue Unwetter auf: Tief «Bernd» bringt kräftigen Regen; es ist mit Gewittern und stürmischen Böen zu rechnen. Für die Kantone Bern, den Norden des Kantons Wallis und die Zentralschweiz hat MeteoSchweiz eine Unwetterwarnung der Stufe 3 «erheblich» herausgegeben. In der Region um den Thunersee werden in den kommenden Tagen örtlich bis zu 100 Milliliter Regen erwartet. Bereits am Wochenende hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) eine Hochwasserwarnung unter anderem für Brienzersee und Thunersee herausgegeben.

REDAKTION