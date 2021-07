KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) schloss am letzten Junisonntag seine zweite Unterverbands-Meisterschaft in diesem Jahr ab. Bei den C-Kegelklubs verteidigte der Dauersieger Enzian aus Frutigen seine Spitzenposition haushoch. Leu aus Reichenbach im Kandertal belegte den zweiten Rang und erhielt die letzte Auszeichnung in der Kategorie C. Den absoluten Klubsieg sicherte sich Seeteufel aus Goldswil bei Interlaken.

PRESSEDIENST FKVBO

Ranglisten Klubmeisterschaft: Kategorie A (5 Teilnehmer): 1. KK Seeteufel, Goldswil b. Interlaken (495.80 Holz/163 Neuner); 2. KK Alpenrose, Zweisimmen (490.80/140), letzte Auszeichnung. Kategorie B (2 Teilnehmer): 1. KK Bäre, Süderen (482.00 Holz/145 Neuner), einzige Auszeichnung; 2. Wandersee, Innertkirchen (473.20/107). Kategorie C (3…