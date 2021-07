AUSDAUERSPORT Der neunte Eiger Ultra Trail fand letztes Wochenende aufgrund von Corona in einem angepassten Modus statt. So gab es drei verschiedene Routenführungen (E51, E35, E16), während die Ultra-Trail-Distanz E101 (101 km) diesmal entfiel. Unter anderen war Marco Wildhaber aus Aeschi dabei und lief auf Rang 6 in der Kategorie «E35 Herren Overall».

MICHAEL SCHINNERLING

Eher kurz entschlossen als geplant war die Teilnahme von Marco Wildhaber aus Aeschi am diesjährigen Eiger Ultra Trail: «Ich bekam eine Anfrage vom OK, ob ich nicht mitmachen möchte. So entschied ich mich spontan, zu starten.» Gesagt getan: Am Sonntagmorgen um 7.45 Uhr stand Wildhaber in Burglauenen und wartete auf den Startschuss. Sein erstes Ziel war Wengen, das er um 8.35 Uhr erreichte. Weiter ging es zum Männlichen…