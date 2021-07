SCHIESSEN Der Amts-Cup geht bereits in die Vorentscheidung. Bis am 11. September muss die zweite Runde abgeschlossen sein. Die jeweiligen Siegergruppen ziehen in den Final ein.

MARCEL MARMET

Die erste Runde im Frutigländer Amts-Cup ist abgeschlossen. Die Seriensieger «Lueg is Land» zeigten bereits in dieser Runde mit dem beeindruckenden Bestresultat von 718 Punkten, dass sie für den Final bereit sind. Dieser wird am 25. September in Krattigen ausgetragen. Gemessen an den Resultaten der ersten Runde dürften ihre Gegner, die «Tellenburgschützen», einen schweren Stand haben. Doch wer weiss …

Auch die Jungschützen sind weiter

Der Schützenverein Frutigen schloss die erste Runde äusserst erfolgreich ab und stellt noch acht Gruppen für die zweite Runde – was bedeutet, dass in fast jeder Paarung…