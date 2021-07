Alfred Marmet wurde am 28. August 1928 an Rinderwald als dritter Sohn von Susanna und Christian Marmet-Maurer geboren.

Die Schule absolvierte er an Rinderwald und im Elsigbach. Dem Lehrer Klopfenstein blieb sein Rechentalent nicht verborgen. So stellte dieser ihm ein spezielles Rechenbuch mit Schlüssel zur Verfügung. Bereits als elfjähriger Knabe musste er bei Verwandten als Stallbursche tatkräftig anpacken. Aus diesem Grund besuchte er im besagten Jahr die Schule im Elsigbach.

Als lediger Bursche arbeitete er im elterlichen Bergbauernbetrieb mit. Im Winter verdiente er mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten seinen Lebensunterhalt. So verrichtete er Zimmereiarbeiten bei den Gebrüdern Schranz und half beim Neubau des Schulhauses im Elsigbach mit. Auf der Suche nach einem sichereren und…