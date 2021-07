ESSAY Die meisten werden wohl ganz froh sein, am 1. August keine Rede halten zu müssen. Hans Peter Bach empfiehlt, es trotzdem einmal zu versuchen – wenigstens als Gedankenspiel. Und weil aller Anfang schwer ist, hat er gleich noch einen Tipp parat: Fussball geht immer.

Jedes Jahr dasselbe! In zwei Tagen feiern wir den 1. August und meine Festansprache zum Bundesfeiertag ist noch nicht mal ansatzweise geschrieben. Vor mir liegt ein leeres Blatt Papier und starrt mich fragend an, was meine Fantasie jedoch in keinster Weise zu beflügeln vermag.

Vielleicht sollte ich dazu anmerken, dass ich meine Ansprache nicht etwa vor einer grossen und interessierten Festgemeinde zu halten gedenke, sondern wie jedes Jahr, nur vor meiner versammelten Familie. Aber wie hat doch schon der gute, alte Gotthelf…