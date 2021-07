«32 000»

Schützinnen und Schützen haben 2021 am «Eidgenössischen» teilgenommen. Die populärste der sechs Disziplinen ist «300 Meter liegend» mit dem Sturmgewehr – allein 15 000 schossen in dieser Kategorie. Im Final am 11. Juli setzte sich Frédéric Grand durch, ein 52-jähriger Berufsschullehrer aus dem Wallis.

