Skandal mit Ansage

Für einmal ist nicht das Problem, dass ein Bild ohne Kontext eine falsche Botschaft vermittelt. Sondern dass das Bild nur mit dem Kontext problematisch ist. Es geht um ein Foto, das letzte Woche im deutschen Erftstadt aufgenommen wurde. Und es zeigt den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (der gleichzeitig auch Ministerpräsident des betroffenen Bundeslands Nordrhein-Westfalen ist) fröhlich lachend. An sich sind lachende Politiker ja in der öffentlichen Wahrnehmung kein Problem. In diesem Falle aber schon: Laschet lachte nämlich, während gleichzeitig wenige Meter vor ihm der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede für die Hochwasserbetroffenen von Erftstadt hielt. Er versprach Solidarität und die Hilfe des Bundes.

Es dauerte nicht lange, bis die Bilder des…