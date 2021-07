Funkelnde Bergkristalle

Zahlreiche Stände mit einer grossen Vielfalt an inländischen Mineralien lockten bereits am Sonntagmorgen viele Interessierte zur 19. Mineralienbörse. Auf der Terrasse beim Seniorenzentrum gaben die Ausstellenden gerne Auskunft über ihre Fundstücke, die auch erworben werden konnten. Die verschiedenen Bergkristalle glitzerten in der Morgensonne, und die zahlreichen handgefertigten Schmuckstücke konnten sich ebenfalls sehen lassen.

Hermann Ogi, begeisterter Strahler und Bearbeiter von Mineralien, kennt die verschiedenen Fundorte rund um Kandersteg bestens. Auch weiss er, wo Fossilien zu finden sind.

ELSI RÖSTI