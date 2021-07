Gesucht: Farbtupfer inmitten der Tristesse

Die grösste Schweizerflagge des Tals weht auf dem Kletterturm in Frutigen – und flattert dort ungeachtet des Starkregens, wie er in diesem Sommer leider oft vorkommt. Eingefangen hat das Sujet der «Frutigländer»-Leser Ulrich Vogt. Auch am 1. August soll es wieder nass werden. Dennoch dürfte der Nationalfeiertag einige bunte Eindrücke hinterlassen.

REDAKTION

Senden Sie uns Ihren 1.-August-Farbtupfer bis am Montag, 8 Uhr, auf redaktion@frutiglaender.ch. Eine Auswahl der eingesandten Bilder erscheint in der Dienstagsausgabe.