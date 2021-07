Verstecktes Leben beim Tschentbach in Adel boden

Alpensalamander bewohnen weite Teile des Alpenbogens und leben gerne in feuchten Bergwäldern, oft in der Nähe von Bächen.

Die Tiere sind schwierig zu entdecken: Sie leben sehr versteckt und kommen oft nur nachts und am frühen Morgen heraus, wenn der Boden noch taunass ist. Denn feucht muss es sein, am liebsten haben die Tiere eine hohe Luftfeuchtigkeit von 85 bis 90 Prozent. Nach Regenfällen, bei bevorstehendem oder während eines Gewitters kann man Glück haben: Dann sind die pechschwarzen «Regenmännchen» manchmal auch tagsüber unterwegs. Bei längerem Regen verschwinden die Tiere wieder in ihren Unterschlüpfen. Fast unauffindbar sind sie bei trockener Witterung und bei Wind.

Der Alpensalamander ist als einziger einheimischer Lurch zur…