GLEITSCHIRM Am 7. Juli starteten 81 Piloten und 4 Pilotinnen aus 15 Nationen und drei Kontinenten an der vierten Eigertour. Am Samstagnachmittag ging der Wettkampf zu Ende – mit demselben Sieger und Zweitplatzierten wie die letzten drei Ausgaben: Chrigel Maurer und Sepp Inniger aus Frutigen.

MICHAEL SCHINNERLING

Die vierte Eigertour war von feuchtem Wetter geprägt, was das Hike-and-Fly-Rennen taktisch herausfordernd machte. Am Starttag verunmöglichte der Regen ein langes Fliegen. Am Donnerstag zwang eine heftige Gewitterfront die Rennleitung, den Wettkampf ab 15 Uhr bis am Freitagmorgen zu stoppen. Damit reduzierten sich die anzufliegenden Berghütten um zwei (nur in der Challenge-Kategorie). Am Freitag klarte das Wetter auf. Es konnten längere Flüge gemacht und dadurch die Marschstrecke…