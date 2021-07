TENNIS Die Saison des TC Adelboden wurde Ende Juni gleich mit dem Clubturnier eröffnet – dieses Jahr allerdings mit weniger Teilnehmern als in den Jahren zuvor.

Das Eröffnungsturnier wurde mit drei Tableaus – Herren R3 / R6, Herren R6 / R9, Damen R6 / R9 und Trosttableau – durchgeführt. Clubmeister wurden die Spieler, die in seinem Tableau am weitesten vordringen konnten. So kann es passieren, dass der Clubmeister nicht automatisch der Turniersieger ist. Das Turniertableau wurde von Spielerinnen und Spielern vom TC Frutigen ergänzt.

Spannende Duelle und Prachtswetter

Im Herren-Tableau R1 / R6 wurde der letztjährige Clubmeister und Turniersieger Nevio Guadalupi direkt ins Finale gesetzt. Somit hatten die Finalisten die Möglichkeit, sich einzuspielen und sich auf die Finalpartie…