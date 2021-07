FUSSBALL Nach der letztjährigen Pause versprach der Kien-Cup am Samstag viel Unterhaltung. Gleichzeitig ermöglichte der Turnierbetrieb eine wertvolle Vorbereitung auf die Meisterschaft. Am Tag darauf sorgten dann Helikopterrundflüge für besondere Erlebnisse.

MICHAEL MAURER

Der Captain der zweiten Reichenbacher Mannschaft, Martin Ruchti, ist vom Verlauf des Kien-Cups begeistert. «Es ist eine super Sache und man kann in kurzer Zeit vieles testen», erklärt er. Tatsächlich kämpft das Fünftligateam am Samstagvormittag gegen Equipen aus Frutigen, Steffisburg und Rüschegg um die Cup-Trophäe. Im ersten Match treten die Reichenbacher gegen die Steffisburger an. «Wir kamen nicht so ins Spiel», begründet der Teamcaptain später die Niederlage. Besser ergeht es der Elf von Trainer Patrick Müller im…