An der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August wird die komplette Führungsetage der Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg AG erneuert. Bereits sind zehn designierte Kandidatinnen und Kandidaten bekannt.

Im Mai gab der Verwaltungsrat der TALK AG bekannt, an der nächsten GV nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Dies passierte, nachdem die Differenzen zwischen aktueller Führung und Aktionären Ende April als unüberbrückbar eingestuft worden waren. Die Aktionäre hatten an der Gemeinde- und Aktionärsaussprache Neustrukturierungen und eine Änderung des heutigen Unternehmenszwecks im Hinblick auf die neu zu verhandelnden Leistungsvereinbarungen gefordert. Daraufhin nahmen sowohl der Verwaltungsrat als auch der amtierende Direktor den Hut.

Die Anteilseigner der TALK AG halten aber auch in Zukunft an der Idee einer gemeinsamen Destination mit gemeinsamer Geschäftsstelle fest. Der designierte Verwaltungsrat wird im Zuge der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August 2021 zur Wahl vorgeschlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

• René Müller, VR-Präsident, Gastgeber Hotel Alpina Adelboden

• Martin Brühlmann, Geschäftsführer FEWO Adelboden, als Präsident des Parahotellerie-Vereins Adelboden

• Ralph-Marc Diebold, Gastgeber Hotel Steinmattli Adelboden, als Vertreter von Adelboden Tourismus

• Lukas Eichenberger, Hotel Ermitage Kandersteg, als Vertreter von Kandersteg Tourismus

• Markus Hostettler, Präsident Skiregion Adelboden-Lenk, als Vertreter der Bergbahnen und der IGSAL (Interessengemeinschaft Skiregion Adelboden-Lenk)

• Barbara Jost-Schrepfer, Gemeindepräsidentin Kandersteg, als Vertreterin der Gemeinde Kandersteg

• Daniela Luginbühl-Schärz, selbstständig in Scharnachtal, als Vertreterin von Kiental und Reichenbach

• Arlette von Allmen, Expertin in Rechnungslegung und Controlling, als Vertreterin von Adelboden

• Samuel Marmet, Landwirt, als Vertreter von Frutigen Tourismus