CURLING Das 26. Adelbodner Junioren-Sommerturnier vom 7. / 8. August steht vor der Türe. Das Juniorinnenteam Adelboden 1 wird die einzige Equipe aus dem Frutigland sein. Michelle Schranz, Nanina Germann, Julia Stoller, Lia Germann und Aline Hari spielen seit fünf Jahren zusammen – und bestreiten nun ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist Montagabend, die Juniorinnen sind am Trainieren. Coach Daniel Oester hat nicht viel Zeit, um sie auf das Heimturnier am 7. / 8. August einzustellen. Dass der erste Ernstkampf der Saison in der eigenen Halle stattfindet, hat aus Oesters Sicht sowohl Vor- als auch Nachteile: «Einerseits macht es grossen Spass, zu Hause zu spielen. Andererseits ist der Druck etwas grösser, weil sicher Familien und Freunde zuschauen.» Michelle…